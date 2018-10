Visita Guidata alla mostra "Warhol & Friends: NewYork negli anni '80"



Scopriremo la New York degli anni '80, con i suoi maggiori esponenti: Andy Warhol, Jean Michel Basquiat, Francesco Clemente, Keith Haring, Julian Schnabel e Jeff Koons, con un percorso di circa 150 opere, delle quali, 36 opere e 38 polaroid di Andy Warhol, che proprio all’inizio degli anni ‘80 torna al centro della vita artistica e sociale di New York realizzando alcuni tra i suoi cicli più interessanti presenti in mostra come Shoes, Hammer & Sickle, Camouflage, Lenin, Joseph Beuys, Vesuvius, Knives.



-Numero di persone minimo 15 massimo 25 (Prenotazione obbligatoria anticipata)



- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: corrisponde al pagamento della quota anticipata



IMPORTANTE PER I POSSESSORI DELLA CAMM (CARD MUSEI METROPOLITANI)

-Per tutti coloro che possiedono la CAMM, la visita guidata potrà essere fatta nei giorni e orari prescelti dal gruppo (tranne la domenica pomeriggio, i giorni feriali la mattina ed il giorno della visita guidata con prenotazione) SENZA PRENOTARE, AD UN PREZZO PROMOZIONALE, DA UN MINIMO DI 8 PERSONE AD UN MASSIMO DI 10 PERSONE.



-PREZZO SPECIALE PER BAMBIN* E RAGAZZ* FINO A 18 ANNI

Buona notizia per le famiglie con figli, e per gli studenti (massimo 18 anni e studenti delle superiori), il biglietto comprensivo di tutto, ad un prezzo speciale.



- Prezzo e tour speciale per le scolaresche ( data a discrezione della classe)



PER PARTECIPARE E' NECESSARIO CONTATTARMI DIRETTAMENTE E PRENOTARE.



Durata un'ora e un quarto circa.