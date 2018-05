Bolognadasballo: a grande richiesta ritorna 'Tigella wine tour'

BOLOGNADASBALLO - TIGELLA WINE TOUR

un'allegra passeggiata a ritmo di walkman con finale gustoso



Nell’ambito degli eventi inseriti nella programmazione di BolognaEstate del Comune di Bologna giovedì si replica : segnatevi in agenda TIGELLA WINE TOUR un’iniziativa di BolognadaSballo

Di che cosa si tratta? Un appuntamento per CURIOSI e … GOLOSI



I Curiosi di scoprire il centro di Bologna saranno guidati dal vecchio walkman per un tour unico nel suo genere - Ascoltando questa sorta di “commedia alla radio di un tempo” si scopriranno particolarità storiche e culturali del centro di Bologna camminando per strade e vicoli meno conosciuti tra una risata e l'altra.

Il racconto è calibrato passo dopo passo per permettere di spostarsi in completa autonomia semplicemente ascoltando le indicazioni inserite nel racconto, ammirando aspetti architettonici della nostra bella Bologna alle luci del tramonto

Al rientro i Golosi potranno "leccarsi i baffi" con una degustazione di tigelle e un buon calice di Falanghina presso l’Enoteca Arco degli Albari



Prenotazione obbligatoria al 328 4412533