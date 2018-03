BOOM! Crescere nei libri: dal 22 al 31 marzo 2018.



Il Comune di Bologna e BolognaFiere, in occasione di Bologna Children’s Book Fair, promuovono BOOM! Crescere nei libri, un cartellone di appuntamenti proposto dalle numerose realtà pubbliche e private che si occupano di letteratura, illustrazione, editoria per bambini e ragazzi e più in generale di educazione alla lettura, alla visione, all’immaginazione.

Mostre, incontri con gli autori, laboratori, letture, spettacoli e proiezioni di film invaderanno la città, prima, durante e dopo le giornate della Fiera del libro per Ragazzi.

E la novità di quest’anno: la Residenza Artistica di Fanny Millard in Biblioteca Salaborsa ideata e realizzata appositamente per BOOM!, a cura di Hamelin Associazione Culturale.

QUI IL PROGRAMMA: boom_def_low-2

