Bike tour: Borghi antichi e Rocchetta mattei

Percorso ciclo turistico di circa 40 km , facile ed adatto a tutti, tra storia, cultura e natura.

Il percorso prevede la partenza da Vergato (BO) per raggiungere la località Riola con il passaggio dalla chiesa di Santa Maria Assunta costruita tra il 1975 ed il 1980 su progetto dell'architetto finlandese Alvar Aalto. L’architetto si recò a Riola per la prima volta nel 1966 al fine di esaminare il luogo dove doveva sorgere l’edificio. La forma della chiesa a "binocolo rovesciato" fa sì che tutte le linee prospettiche che la compongono convergano idealmente nel punto centrale della Croce, compreso il Campanile, a significare che Cristo è il centro a cui debbono convergere i fedeli.

Si prosegue verso la prima tappa del percorso dove è prevista una sosta per la visita guidata: La Rocchetta Mattei. Costruita nella seconda metà del XIX secolo, mescola in modo eclettico stili diversi, dal medievale al moresco La Rocchetta fu la dimora del conte Cesare Mattei, letterato, politico e medico autodidatta fondatore dell'elettromeopatia, pratica fondata sull'omeopatia. Il 5 novembre 1850 viene posta la prima pietra della Rocchetta e già nel 1859 è considerata abitabile, tanto che Cesare Mattei non se ne allontana più. All'interno della Rocchetta il conte conduce una vita da castellano medievale e arriva addirittura a crearsi una corte.

In prossimità della Chiesa di Santa Maria Assunta e della Rocchetta Mattei, in località Ponte di Verzuno di Camugnano, posto lungo il torrente Limentra, si apre verso il panorama del Sasso di Vigo e dei rilievi montuosi del Vigese e di Montovolo il Molino Cati sede dell’omonimo Museo, della Locanda e del Giardino didattico. Il percorso di visita inizia nel Mulino, raccontando il ciclo del grano, la sua trasformazione all’interno dell’impianto, la produzione della farina, del pane montanaro e la cottura nel forno a legna. Quindi prosegue nella Locanda con la degustazione dei prodotti tipici del territorio e nel Giardino didattico alla scoperta dei frutti antichi e delle erbe spontanee. Il complesso si inserisce in una cornice d’eccezione per qualità paesaggistiche, storiche ed architettoniche.



Terza tappa, La Scola, borgo magico che resiste miracolosamente al tempo. Già nel ‘200 sembra che fosse abitato, ma solo negli estimi del 1375 se ne parla e si nominano le famiglie che lo abitavano; percorrendo strade sterrate e tortuose si giunge a Montovolo, montagna facente parte del Parco provinciale di Montovolo-Vigese, area protetta estesa per circa 34 ettari e istituita nel 1972, che conserva molte specie animali e vegetali (carpino nero, castagno) importante anche dal punto di vista storico-artistico per i monumenti inclusi in esso. Il nome deriva probabilmente dalla forma rotonda e massiccia del monte, che ricorda quella di un uovo.



Pausa pranzo e rientro, su percorso misto, previsto a Vergato (BO) verso le ore 17.



Evento in collaborazione con Accademia Nazionale di Mountain Bike

Per informazioni e prenotazioni: Maria 347 4970664 - Luigi 393 9715829

