Musica e cinema nell'estate della Pianura bolognese: “Borghi e Frazioni in Musica”, “B’Est Movie” e “Reno Road Jazz”

Le nostre piazze come palcoscenici sotto le stelle: tornano le rassegne Borghi e Frazioni in Musica (17 luglio-20 agosto 2020), B’Est Movie (15 luglio-4 settembre 2020) e Reno Road Jazz (28 luglio-1 settembre 2020).

Dopo una pausa forzata possiamo finalmente ripartire! Le rassegne, protagoniste delle calde serate estive nelle piazze e nei cortili, animeranno le nostre città con spettacoli musicali e proiezioni cinematografiche.

In spazi ripensati nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza delle attività, si potranno vedere i film della rassegna B’Est Movie-E uscimmo a riveder le stelle, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna: 27 proiezioni a partire dal 15 luglio. Per chi ama la musica, la proposta è ampia e variegata. I 12 appuntamenti di Borghi e Frazioni in Musica, per la direzione artistica de L’Accento, ci faranno viaggiare dal Messico all’Irlanda fino all’Italia, passando attraverso sonorità folk, soul, rock, fino al blues di Gloria Turrini e la voce emozionante di Iskra Menarini. Si parte il 17 luglio a Funo di Argelato con Los Pimientas, un omaggio alla musica cubana con brani tratti da Jarabe de Palo, Manà e i Buena Vista Social Club.

Il mondo del jazz, con le sue varie sfumature e incursioni nello swing e nell’Hot jazz, verrà esplorato attraverso i 6 concerti della rassegna Reno Road Jazz, con la direzione artistica del musicista Sandro Comini. Si parte il 28 luglio a Galliera con Voce Nera Trio, per finire a San Giorgio di Piano con un omaggio a Federico Fellini e Giulietta Masina.