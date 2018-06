"Borgo Estate": un mix di food ed ottima musica tutti i giovedì

L'estate bolognese si arricchisce un nuovo evento: un mix di food ed ottima musica, per rendere unici i giovedì di giugno e di luglio della città. E' "Borgo Estate".

Il Centro Commerciale Borgo, in via Marco Emilio Lepido 186, ospiterà nella sua area esterna otto appuntamenti dedicati alla musica d’autore ed alla ristorazione. In questa location, allestita per l’occasione con palco, luci e salottini, gli ospiti potranno concedersi dalle 18.00 alle 20.30 una pausa al tempo stesso rilassante e vivace, gustando un elegante aperitivo accompagnato da sofisticate sonorità.

La serata di apertura:

La serata di apertura di giovedì 7 giugno vedrà come ospite una delle voci più interessanti del panorama italiano, Sarah Jane Olog, direttamente da Raidue, accompagnata da Luciano Zanoni e Matteo di Francesco, tra sonorità pop e contaminazioni soul e r&b.

Ogni serata sarà anche animata da un dj set condotto da Maurizio Gubellini, bolognese doc, uno dei top 5 dj italiani.

Il programma:



• 14 giugno VIDEO KILLER (repertorio anni ’80) by Sensi di Colpa

• 21 giugno OXXXA (dance)

• 28 giugno NESSUNA PRETESA (repertorio anni ’90)

• 05 luglio BORGHI BROS (commerciale)

• 12 luglio ANTHERA (rock)

• 19 luglio GANGSTER IN LOVE (Swing Rock & Roll)

• 26 luglio COTTO’S LIVE (Barry White Chiambretti Night)

Le proposte musicali saranno sempre accompagnate da diversi tipi di aperitivi, impreziositi da un’offerta gastronomica associata.