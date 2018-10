Bosco Vago Vagante 3 - il ritorno

Dopo il grandissimo successo di pubblico e critica, torna per la terza volta IL BOSCO VAGO VAGANTE - Imparare Meravigliandosi.



Bosco Vago Vagante è un favoloso percorso nei nostri boschi alla scoperta dei suoi abitanti e delle loro dimore, reali e non.

Dal gigante agli gnomi, dalla lucciola al topo..sulle ali della fantasia due compagne di viaggio vi conduranno in un'esperienza unica dove i veri protagonisti sarete voi, imparando meravigliandovi valori fondamentali come la biodiversita', l'accoglienza e l'integrazione.



Adatto a tutti! Grandi e piccini!

L'esperienza ha un costo di 7€ a persona.

I biglietti sono disponibili al bar.



Alle ore 12.30 ci sarà il pranzo del Bosco!

Adulti menù alla carta.

Bimbi menù fisso delle favole a 10€ con compresa l'attività!!



Per chi pranza al ristorante l'esperienza del BOSCO VAGO VAGANTE inizia alle 11.30!

Per chi gradisce solo effettuare l'esperienza il giro inizia alle 15.30!



N.b. Portare scarpe e vestiti comodi, l'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.



Info e prenotazioni al num 051/796643 o via mail agriturismo@coopdulcamara.it