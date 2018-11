Bosco Vago Vagante 4: le lanterne di natale

A furor di popolo torna per l'ultima volta..del 2018...IL BOSCO VAGO VAGANTE - Le lanterne di Natale.



Bosco Vago Vagante è un favoloso percorso nei nostri boschi alla scoperta dei suoi abitanti e delle loro dimore, reali e non.

Dal gigante agli gnomi, dalla lucciola al topo..sulle ali della fantasia due compagne di viaggio vi conduranno in un'esperienza unica dove i veri protagonisti sarete voi, imparando meravigliandovi valori fondamentali come la biodiversita', l'accoglienza e l'integrazione.



In occasione del suo quarto capitolo ci sarà anche un laboratorio "Crea la tua luce", in cui verranno realizzate delle piccole lanterne per esplorare il Bosco Vago Vagante.



Adatto a tutti! Grandi e piccini!



Per chi pranza al ristorante:

Dalle ore 12.30 Pranzo del Bosco

Adulti menù alla carta + 5€ di costo attività

Bimbi menù fisso delle favole a 10€ e laboratorio e giro GRATUITI!!

Per chi gradisce solo effettuare l'esperienza senza pranzare:

Costo delle attività 7€ a persona (bimbi/adulti)

(Prima di iniziare il giro è necessario munirsi dei biglietti, disponibili al bar.)



Ore 15:00 Laboratorio "Crea la tua luce" e al termine inizio Giro del Bosco Vago Vagante



N.b. Portare scarpe e vestiti comodi, l'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.



Info e prenotazioni al num 051/796643 o via mail agriturismo@coopdulcamara.it