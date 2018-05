La Bottega Mobile approda a Porta San Vitale

Domenica 27 maggio dalle ore 18,00 presso la Piazza di Porta San Vitale, (vicino edicola Carella), Laboratorio Staveco propone la seconda uscita con la Bottega Mobile.



Dopo il successo del primo artigiano Michele Ruta , il mese scorso, Laboratorio Staveco vi dà appuntamento con Giulia Viggiani di "Gommalacca Teatro".



Giulia Viggiani, coordinatrice dei progetti di Gommalacca Teatro di Potenza, usa la carta per raccontare storie. “La carta sa” è il suo motto e gli origami sono la sua passione. Nel laboratorio racconterà la storia di una nave di cemento che nei prossimi mesi prenderà il largo e insegnerà l’arte delle pieghe ai partecipanti.



Gommalacca è una compagnia di teatro che nasce dal patrimonio artistico e dalla visione imprenditoriale dei suoi fondatori: Carlotta Vitale e Mimmo Conte, che la fondano ufficialmente a Potenza nel 2008, per utilizzare il teatro come strumento di connessione tra le persone, attraverso interventi artistici in luoghi non convenzionali, spettacoli frontali, laboratori di ricerca scenica e baratti teatrali. Dal 2012 trova la sua casa nella periferia di Potenza, nel Rione Cocuzzo, il Serpentone, aprendo le porte dell’U-Platz, Spazio civico e teatrale, un luogo fisico dove la compagnia svolge le proprie attività. La Compagnia è project leader per Matera 2019 ed è l’unica realtà lucana presente, con un proprio progetto, anche in Bulgaria, per Plovdiv, l’altra Capitale Europea della Cultura per il 2019.