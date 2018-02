A bottega da Rembrandt: incisioni in mostra

Dal 25 febbraio al 02 aprile 2018 presso la Sala del Francia di Ca’ la Ghironda-ModernArtMuseum in Via Leonardo da Vinci, 19 - Ponte Ronca di Zola Predosa (BO).



La mostra curata da Vittorio Spampinato (Direttore del Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum) e Walter Marchionni (Direttore del Museo MAGMMA) è costituita da 28 incisioni realizzate da Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) provenienti dalla Collezione Ceribelli di Bergamo.



Dal 25 febbraio al 2 aprile 2018, nella Sala del Francia del Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum sarà presente la mostra “Rembrandt - Incisioni”. L’evento è patrocinato dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata dei Paesi Bassi, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Città Metropolitana di Bologna, dal Comune di Zola Predosa (BO), dalla Fondazione di Ca’ la Ghironda, Confesercenti Bologna, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Villacidro (SU), dal Centro Culturale di Alta Foramzione, Villacidro (SU), dal Museo MAGMMA di Villacidro (SU), dalla città di Urbino e dall’Accademia Raffaello di Urbino.



L’evento, realizzato con opere di altissimo pregio, vuole essere un tributo ad uno dei massimi artisti della storia dell’arte, ma anche l’occasione per riaprire un fertile dibattito sulla vitalità del linguaggio incisorio e della grafica che unisce plasticamente le sedi teatro dell’evento: il Museo di Ca’ La Ghironda, con la sua pluriennale attività volta al connubio tra Arte e Natura, e il Museo MAGMMA che basa la sua attività nella promozione della grafica e che inserisce la mostra nel ciclo “I Grandi Incisori della storia dell’arte”.



La mostra sarà il focus per la realizzazione di laboratori didattici aperti alle scuole e alle famiglie. I visitatori scopriranno tutti gli aspetti dell’incisione e del percorso artistico e storico che ha caratterizzato l’artista.

Ai laboratori didattici parteciperanno inoltre artisti incisori, appartenenti ad ALI (Associazione Liberi Incisori), che proporranno delle performance sull’incisione originale calcografica e xilografica.

Per le dimostrazioni di stampa calcografica verrà utilizzato un torchio Bendini presente in esposizione nello Spazio-Atelier.



A BOTTEGA DA REMBRANDT – SPECIALE FAMIGLIE con BAMBINI e RAGAZZI

3,4, 10,11, 17,18, 24,25, 31 marzo

Famiglie al museo, osservano, conoscono, incidono, stampano, dipingono…



(due percorsi laboratoriali da scegliere)

Un tempo il termine “andare a bottega” significava il lavoro di apprendistato nella, per l’appunto, bottega di un “maestro”, che poteva essere tanto un artigiano quanto un artista. L’esperienza di seguito proposta viene organizzata in due differenti laboratori, con il proposito di fare rivivere, anche ai più piccoli, il fascino dell’apprendimento diretto, sperimentando e facendo tecniche e materiali.



VETRINA MOSTRA FAMILY: GUARDA QUI http://www.bolognabimbi.it/news/mostra-rembrandt-incisore/

SITO INTERNET Museo di Ca’ la Ghironda www.ghironda.it

InfoTel 051 757419 - EMAIL: didattica@ghironda.it

Sito internet Museo evento Mostra https://goo.gl/s7cji9

GUARDA LO SPECIALE SCUOLE: https://goo.gl/7H4ooR

SPECIALE GRUPPI: https://goo.gl/zrCmHf

Gallery