Domenica 1 aprile Boy Pablo al Covo Club. Boy Pablo, uno dei nuovi volti della scena indie / dream pop internazionale, appena diciottenne, debutterà in Italia con due date da non perdere: il 31 marzo all’ASTORIA di Torino e l’1 aprile al COVO CLUB di Bologna. Insieme alla sua band l’artista, di stanza a Bergen in Norvegia, presenterà in questi due esclusivi concerti italiani la propria musica, spesso accostata ad artisti come Mac Demarco, Mild High Cub e Yellow Days.