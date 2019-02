Direttamente dal Brasile "Frank world tour"

Direttamente dal Brasile arriva al Teatro Ridotto lo spettacolo "Fran World Tour" di Natasha Falcao e Rafaela Azevedo.

Lo spettacolo è il ritratto intimo di un artista-clown che prepara uno spettacolo per mostrare tutte le sue eccellenti abilità.

Fran World Tour attraverso il linguaggio del clown e la sua libertà, con poesia e umorismo, porta la riflessione e la discussione sul corpo femminile, sulla sua sovversione e sui suoi poteri di soggettività.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2RZLxHC



INGRESSO:

- Intero: €10

- Ridotto: €8 (Tessera AICS, COOP, Card Musei Metropolitani, Youngercard)



