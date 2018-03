I concerti Break! con i solisti Orchestra Filarmonica di Bologna.

Mercoledì 7 marzo 2018 - ore 13.15

Devis Mariotti - flauto

Paolo Mora, Silvia Mandolini - violino

Emanuela Bascetta - viola

Chiara Tenan - violoncello

W.A. Mozart - Quartetto per Flauto e archi k 285 in Re maggiore

W.A. Mozart - Quartetto per archi K 160 in Mi b Maggiore

L. Boccherini - Quintetto n.2 op 19 G426 in Sol minore per flauto e archi

L. Boccherini - Quintetto n.1 op 17 G 419 in Re maggiore per flauto e archi

A. Ginastera - Impression de la Puna per flauto e quartetto d'archi