Bric à brac: la 22° edizione nel giardino di Casa Siepelunga

Giunto alla sua 22esima edizione, torna l'appuntamento autunnale di Ageop: il BRIC à BRAC. Due giorni di festa nel giardino di Casa Siepelunga, allestito per l'occasione con tante bancarelle dove potrai curiosare tra oggetti vintage, idee regalo e proposte di artigianato delle mamme Ageop.



🕘 ORARI

Sabato: 10 - 19

Domenica: 10 - 13 + 15 - 19



PROGRAMMA DI DOMENICA

Dalle 16

Spettacolo teatrale "Favole dal mondo" Compagnia Teatrale CreAzione

🍦 Sarà presente Gelateria Gelosia Bologna e la sua golosa merenda!



DOVE

Via Siepelunga 8/10 - Bologna



Aprire il cancello di Casa Siepelunga rappresenta il modo con cui Ageop vuole far conoscere da vicino i progetti che, grazie al sostegno di tanti privati cittadini e aziende, porta avanti per favorire la cura dei bambini e dei ragazzi di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico Sant'Orsola.