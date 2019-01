Bristol talk - chiesa e comunicazione: una sfida

Gli ospiti saranno Don Adriano Bianchi, Presidente ACEC, Mons. Edoardo Viganò, Assessore al Dicastero per la Comunicazione Santa Sede; Francesco Spada, Direttore Nettuno Tv; Marco Tarquinio, Direttore Avvenire.



L’intento della serata “Chiesa e comunicazione: una sfida” è di proporre una riflessione da vari punti vista sui mezzi e sul linguaggio di cui si avvale la Chiesa per parlare al mondo. Oggi la Chiesa pare avere un rapporto duplice con i media: da una parte riesce a utilizzarli in modo vincente, dall’altra invece sembra subirne i meccanismi. Di certo, è indispensabile oggi riuscire a rivolgersi al mondo con efficacia, la prima forma di “uscita” infatti non può che essere la comunicazione, ma come fare? Quali regole darsi per attuare una comunicazione efficace senza per questo distorcere o annacquare il messaggio cristiano? Ogni ospite affronterà dalla sua particolare prospettiva questa tematica così cruciale per il dialogo tra la Chiesa e il mondo



L’incontro prevede inoltre la proiezione di video sul tema.

Modera Lorenzo Benassi Roversi, con la partecipazione dell'attrice teatrale Paola Gatta.



Alle 19.30 rinfresco con gli ospiti

Alle 21.00 inizio del dibattito



Ingresso libero

