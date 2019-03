Broadway Shots - live musical concert

I Broadway Shots per la prima volta a Bologna con un concerto da non perdere! Uno show ricco di omaggi al grande Musical internazionale; da Hairspray a Rent, da Les Misèrables a Spamalot fino ad arrivare a grandi classici come La Bella e la Bestia, Il Re Leone e Mamma Mia!.



Il tutto eseguito da un coro di 30 elementi e Band dal vivo!



Direzione Musicale: Riccardo Stopponi

Coreografie: Lorenzo Micheletti

Disegno Luci: Nicola Magnini

Videoproiezioni: Simone Cantini - Marco Fallani



Chitarra: Alberto Billone

Tastiere: Federico Pacini

Basso: Lorenzo Billeri

Batteria: Manuel Martini



BIGLIETTI (Posto Unico)

Intero € 15.00

Ridotto € 12.00 (Under 20 - Over 60)

Super-Ridotto € 10.00 (comunicare codice sconto)



Prenota con un click!---->www.broadwayshots.com



Mercoledì 3 APRILE h. 21.00

TEATRO ALEMANNI

Via Giuseppe Mazzini, 65 - Bologna



Vi aspettiamo!



Una Produzione:

Associazione Culturale Artefatta



in collaborazione con:

Magnoprog Music & Arts

Soundscape

Sonos



info:

broadwayshots@gmail.com

335-8469708 - 320-2617034



The Broadway Shots Musical Choir for the first time in Bologna with a concert not to be missed! A show full of tributes to the great world of Musicals; from Hairspray to Rent, from Les Misèrables to Spamalot up to great classics like Beauty and the Beast, The Lion King and Mamma Mia !.



All performed by outstanding performers, a 30 elements choir and live band!



Director: Riccardo Stopponi

Choreographer: Lorenzo Micheletti

Lights: Nicola Magnini

Video: Simone Cantini - Marco Fallani



Guitar: Alberto Billone

Keyboards: Federico Pacini

Bass: Lorenzo Billeri

Drums: Manuel Martini



TICKETS

Full Price € 15.00

Reduced Price € 12,00 (Under 20 - Over 60)

Special-Price € 10,00 (Discount Code Requested)



Booking-----> www.broadwayshots.com



APRIL 3 - h 9.00 pm

TEATRO ALEMANNI

Via Giuseppe Mazzini, 65 - Bologna



We wait for you!



A production:

Associazione Culturale Artefatta



Partnership:

Magnoprog Music & Arts

Soundscape

Sonos



Info:

broadwayshots@gmail.com

335-8469708 - 320-2617034