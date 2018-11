I brunch di Dulcamara con lo spettacolo circense

A dicembre le domeniche e Santo Stefano in Dulcamara hanno il sapore di....Brunch!!

Dalle ore 11.30 con un buffet ricco di sorprese e prelibatezze...Vellutata di zucca, zenzero e porri, Rosette con ricotta e spinaci, Muffin e Pancake con miele e confetture......e molto altro!

Adulti 18€ comprensivo di acqua, caffè americano, the e tisane (altre bevande a consumo)

Bimbi 10€

La cucina chiuderà alle ore 14



Info e prenotazioni al num 051/796643 o via mail agriturismo@coopdulcamara.it



Domenica 9, martedi 26, domenica 30 dicembre alle ore 15.30 ci sarà anche lo spettacolo di circo della Compagnia Nando e Maila. Ingresso gratuito. Uscita a cappello