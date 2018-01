Mostra: "Bruno Bani. I fondamenti della realtà"

Dal 26 gennaio all’11 febbraio 2018, in occasione di ARTEFIERA BOLOGNA e ART CITY WHITE NIGHT, la Galleria Bottegantica di Bologna accoglierà nei suoi spazi espositivi di via D’Azeglio 96/A, la retrospettiva dedicata a Bruno Bani, artista milanese, tra i più originali interpreti della pittura analitica contemporanea.

La mostra, I FONDAMENTI DELLA REALTÀ, curata da Enzo Savoia e Giada Forte, si propone di indagare le tappe creative di Bruno Bani nel suo processo di formulazione degli elementi costitutivi della realtà: la matematica e la logica.

L’esposizione è uno degli appuntamenti di Lab / Contemporary, il progetto attraverso il quale Bottegantica si apre all’arte contemporanea.



Inaugurazione: venerdì 26 gennaio ore 18:00 con presentazione dell'artista e a seguire brindisi insieme



Bottegantica

Via D’Azeglio 96/A

40123, Bologna

Info: (+39) 051 331388

botteganticasrl@gmail.com

www.bottegantica.com