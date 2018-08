Bruno Benfenati in mostra a Lizzano in Belvedere

Prosegue con grande successo il percorso artistico ed evolutivo dell’artista Bruno Benfenati che puntualmente realizza grandi consensi e apprezzamenti in occasione di ogni sua esposizione.

Il prossimo 12 agosto 2018 il pittore bolognese Benfenati presenterà e presenzierà l’inaugurazione della sua Mostra “Still Life- Simbolismi e Linguaggi” che si terrà presso la Biblioteca Comunale “Il Martignano” a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna e distante circa un’ora dalla metropoli emiliana.

L’esposizione che si prolungherà fino al 25 agosto 2018 si avvarrà del sostegno e del consenso dell’autorevole Professor Vittorio Sgarbi che ha curato il testo critico delle sue opere.

“Still Life – Simbolismi e Linguaggi” corrisponde in pieno alla creazione artistica del pittore bolognese che con il suo pennello e le sue tele contribuisce a mantenere vivo e autentico lo spirito dell’artista tipicamente Italiano, quello più noto e prestigioso nel panorama mondiale.

I suoi lavori si concentrano e si realizzano nell’esercizio e nell’applicazione del particolare, capace al tempo stesso di raccontare il generale, in perfetta coerenza e sintonia cromatica, in stretta relazione fra microcosmo e macrocosmo.

I particolari espressi nelle tele dall’artista, che possono essere parti di corpi femminili oppure drappeggi realizzati su carta, si mostrano come esercizi in dinamica evoluzione con l’intento di riproporre la tecnica a monocromo, nella fase di costruzione di un’opera con la polvere di carboncino, grafite e pastello.

Fra luci ed ombre, luminosità ed opacità le opere di Bruno Benfenati rimandano alle opere di Caravaggio, laddove il paragone non risulta affatto forzato.

L’artista bolognese realizza le sue narrazioni visive e concettuali attraverso l’utilizzo di olio su tela, carboncino, matita e sanguigna su carta, all’interno di una continua ricerca stilistica e concettuale.

Bruno Benfenati è un artista e un pittore nel senso più completo e classico del termine, lo è nell’intimo del suo animo e questo è un privilegio che non appartiene a tutti.

Anche i soggetti da lui rappresentati celano in sé un mondo completo ed arcaico che sembra quasi appartenere al passato, ma al quale l’artista riesce a donare nuova linfa e vitalità, rendendo quanto mai attuale ogni sua prospettiva .

I suoi drappeggi dal sapore quasi antico riescono a narrare allo spettatore un intero mondo artistico, culturale e storico che si può intuire e che si cela oltre il singolo elemento ritratto e mostrato. E’ questa la sua forza espressiva e narrativa e che corrisponde alla capacità di esprimersi oltre la forma e oltre il concetto, andando al di là, attraverso una linea continuativa di vita ed energia, di “Still Life” appunto.

IL Vernissage della Mostra si terrà domenica 12 agosto alle ore 17:00 presso la Biblioteca “Il Martignano” a Lizzano in Belvedere.

La Mostra rimarrà aperta al pubblico fino al sabato 25 agosto e sarà visitabile tutti i pomeriggi dalle ore 14:30 alle ore 18:30 escluso il lunedì che è giornata di chiusura.

Il Comune di Lizzano in Belvedere che fa parte dell’unione dell’Alto Reno, dista circa 50 Km da Bologna ed è raggiungibile sia in macchina, treno che in autobus.

La Biblioteca “Il Martignano” si trova in via Roma al numero civico 2, a Lizzano in Belvedere, telefono: 0534 -51822.

Una Mostra che merita pienamente di essere visitata ed apprezzata.



“Ogni artista intinge il pennello nella sua anima, e dipinge la sua stessa natura nelle sue immagini.”

Henry Ward Beecher, 1813- 1887, politico statunitense.



(Rosetta Savelli)

Gallery