Lo scrittore Bruno Osimo presenta Breviario del rivoluzionario da giovane (marcos y marcos).

Ne parla con Angela Catrani.





mercoledì 7 novembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Da Antifascismo militante a Ciclostile, da Figlia dei fiori a Verbo comunista: l’apprendistato sentimentale di un ragazzo volenteroso e un po’ confuso nei memorabili anni Settanta.



"Io alla questione se sia una bella cosa o no spaccare la testa ai coetanei che la pensano diversamente da noi con la roba – tondino o chiave inglese – dedico almeno dieci secondi buoni di riflessione,

tanto mi basta per passare dalla versione borghese del buono beneducato

a quella rivoluzionaria del coscienzioso con spranga.

Il beneducato buono era pallosissimo: se ne stava a casa da solo per lunghi pomeriggi di noia."



La rivoluzione è alle porte, l’ultima giustizia borghese si è spenta.

A scuola si va per volantinare, manifestare, occupare, riunirsi in assemblea.

Per Bruno, che ha quindici anni nel 1973, si spalancano inaspettate oasi di socializzazione, di appartenenza, di sollievo dalla responsabilità di pensare.

Lui di suo sarebbe timido, delicato, pacifista a oltranza, ma pur di tuffarsi in questo magico fermento accantona volentieri ogni riserva e aderisce ciecamente alle nuove regole: il personale è politico, l’esproprio proletario, la gentilezza bandita e la promiscuità assoluta. Lo stato borghese si abbatte non si cambia.

Tra femministe arrabbiate, maggioranza silenziosa e Katanga, non è sempre facile orientarsi, ma Bruno, rivoluzionario in erba, ce la mette tutta per non essere un compagno che sbaglia.

Con esiti di irresistibile comicità.





L'AUTORE: Bruno Osimo vive a Milano, dove è nato nel 1958. Da piccolo capiva così poco di quello che gli succedeva intorno che la traduzione è divenuta subito una necessità. Non ha fretta di crescere; i suoi due grandi figli cercano almeno di tirarlo su bene.



Ha tradotto tra gli altri Steinbeck, Tolstoj, Čechov, Leskov, Puškin, Spender, Dostoevskij, Pasternak, Bulgakov, Berberova, Horwitz, Sander, scrive e traduce poesie e racconti. Gli piace molto cucinare, e leggere poesie davanti alla telecamera per pubblicarle con youtube.



L’incontro con Marcos y Marcos è avvenuto grazie all’amicizia e al fiuto di Silvia De Vidovich, sua editor per i libri Hoepli sulla traduzione, che ce lo ha spedito dopo aver letto il manoscritto del Dizionario affettivo della lingua ebraica, ora alla seconda edizione ampliata, e disponibile anche come audiolibro nella lettura dell’autore.



Dopo la diagnosi di doppio legame con la mamma, ora con la Marcos y Marcos ha un legame addirittura triplo: la narrativa, la poesia e la traduzione.



Insegna alla Civica Scuola Interpreti Traduttori traduzione da russo e inglese e teoria della traduzione. Con Marcos y Marcos ha pubblicato altri due romanzi: in Bar Atlantic racconta le disavventure di Adàm, precario della vita e dell’amore, casalingo inquieto che venera sua moglie e ha un’amante diversa in cinque città. In Disperato erotico fox, la lenta risalita di Arturo dal baratro di un matrimonio dissolto a una storia nuova che prende forma come un ballo liscio. E scrive e scrive, e ha molte altre virtú…



Nel 2018 ha pubblicato con Marcos y Marcos Breviario del rivoluzionario da giovane.