Brunori Sas a marzo è live a Bologna

Il “Brunori Sas Tour 2020” farà tappa all’Unipol Arena il 15 marzo 2020.

I biglietti per le date del tour prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili in pre-sale su Spotify da domani 17 settembre fino a mercoledì 18 settembre, in prevendita su Ticketone dalle ore 11.00 del 18 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 21 settembre 2019.