Buche dovute a gelo e neve: pronto intervento sulle strade cittadine

Anche il manto stradale risente di questo clima, del ghiaccio e della neve. Gli sbalzi termici di questi giorni e in generale di questo periodo hanno infatti provocato la formazione di diverse buche sulle nostre strade.

La neve, la pioggia e il freddo, alternati a momenti climaticamente più miti, hanno un effetto molto dannoso sulle strade della nostra città: è in crescita infatti, come sempre accade con queste condizioni climatiche, il numero di buche che si stanno verificando a causa degli sbalzi termici e dell’azione disgregativa delle acque di infiltrazione. Per queste ragioni il Comune dall’inizio di questa settimana ha approntato un numero consistente di squadre attrezzate per le attività di riparazione.

IL PRONTO INTERVENTO DOPO LE SEGNALAZIONI. Lunedì 26 febbraio, giorno di avvio del piano degli interventi, le 10 squadre attrezzate hanno eseguito 24 azioni di pronto intervento su segnalazioni giunte alla Polizia Municipale e numerosi interventi nei quartieri San Donato-San Vitale, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Navile. La macchina tappabuche è intervenuta su viale Masini - viale esterno da Stalingrado a Matteotti -, viale Pepoli esterno, viale Panzacchi angolo Saragozza, viale Panzacchi uscita Staveco, viale Carducci, viale Pichat e su via Emilia Ponente angolo Marzabotto. Una ulteriore squadra attrezzata per cantiere stradali ha eseguito vari rappezzi lungo la via Calamoscio, che è quindi stata riaperta alla circolazione.

Martedì 27 febbraio le squadre sono salite a 12 e hanno eseguito diversi interventi in numerose strade della città, sia nel centro storico che oltre i viali. Di questi, 20 sono stati attivati da segnalazioni giunte alla Polizia Municipale, gli altri, su indicazione dei tecnici addetti al monitoraggio, hanno riguardato le strade dei quartieri San Donato-San Vitale, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Navile. La macchina tappabuche di cui il Comune dispone per le riparazioni più estese, costituita da un container coibentato e riscaldato per rappezzi a caldo, è stata utilizzata per riparare i danni del manto stradale sui viali Vicini, Pietramellara, Carducci e Aldini.

INTERVENTI ANCHE OGGI. Nella giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, le squadre impegnate negli interventi di riparazione ordinaria, oltre alla macchina tappabuche a caldo, sono aumentate a 15.