Budrio Bier Fest 2018

Dal 2011, ogni anno, un appuntamento imperdibile. Pronti a festeggiare insieme? Al Parco Cesare Battisti di Budrio appuntamento dal 21 Giugno al 24 Giugno 2019.

Ogni sera:

* ore 19 - apertura ristorante

* ore 22 - inizio concerti

​La Domenica, dalle 18.00, tradizionale raduno aperto a tutti i tipi di moto e auto.



PERCHE': Volontariato e divertimento

Siti ufficiale: www.budriobierfest.com



CALENDARIO CONCERTI:

Giovedì 21/06

GEM BOY, Talamh De Focu



Venerdì 22/06

The Spencers, Bassabass



Sabato 23/06

Dj Piazzi e Canè, DJ EBREO



Domenica 24/06

From Father To Son, Valtura, PALCO NUMERO CINQUE