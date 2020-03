Budrio donna 2020. Nel nome di Ipazia. La donna e la scienza

Questa edizione di Budriodonna, è dedicata da Ipazia - Alessandria d'Egitto 370 ca. /415 - la prima donna scienziato, capo della scuola neoplatonica d’Alessandria, che pagò con la vita la libertà di parola e di azione diventando un simbolo dell'emancipazione femminile e dell’affermazione della donna nel mondo della Scienza. A Ipazia e a tutte le donne che amano e praticano la Scienza.



BUDRIODONNA 2020. LA DONNA E LA SCIENZA

Letteratura, arte, musica e teatro da marzo a maggio 2020



Questa edizione di Budriodonna, è dedicata da Ipazia - Alessandria d'Egitto 370 ca. /415 - la prima donna scienziato, capo della scuola neoplatonica d’Alessandria, che pagò con la vita la libertà di parola e di azione diventando un simbolo dell'emancipazione femminile e dell’affermazione della donna nel mondo della Scienza. A Ipazia e a tutte le donne che amano e praticano la Scienza.





7 marzo in Piazza Maggiore a Bologna

Partecipazione delle donne di Budrio, Consulta delle Donne, Centro sociale

La Magnolia e SPI, per consegnare i quadri fatti a maglia realizzati dalle

donne di Budrio per il Progetto Viva Vittoria. Le coperte verranno vendute

e il ricavato devoluto interamente alle 4 associazioni bolognesi che si

occupano di donne in difficoltà.



8 marzo ore 17 alle Torri dell’acqua

“Come potevo?”

Con Alfonso De Filippis e allieve e allievi del laboratorio teatrale

“Mettiamoci una buona voce”.

Testi di Antonella Cosentino. Regia di Alfonso De Filippis.

Partendo dai pensieri e dal lavoro di Jane Addams, vedremo in scena le

speranze e le delusioni, la volontà e il sacrificio, l’ignoranza e la saggezza che caratterizzavano le migrazioni femminili italiane nel primo ‘900. Attrici e

attori saranno la voce interiore e la riflessione di un’esperienza nuova, dettata dal bisogno economico ma non solo. Lo scontro freddo e alienante di una

cultura prettamente contadina con la grande industria americana. Il lungo viaggio, lo sbarco, la ricerca del lavoro, le dinamiche aspre dell’integrazione.

E la grande nostalgia. Il Laboratorio di Canto Popolare del centro Sociale

la Magnolia accompagnerà il racconto.



13 marzo ore 20.30 al Centro sociale La Magnolia

Presentazione del libro di Maurizio Garuti “Il cuore delle donne. Storie di cibo, amore e coraggio”

Conversa con l’Autore, Maurizia Martelli.

Paola Ballanti e Tiziano Casella leggeranno alcuni brani.



14 marzo ore 18.00 alle Torri dell’acqua

Concerto: Il femminile immaginato

Chiara Sintoni pianoforte

Manuela Rasori soprano



14 marzo ore 17.00 in Sala Rosa

Inaugurazione della mostra della pittrice persiana

Fariba Delzendeh

“Lo splendore dell’Iran: energia dalle donne”

La mostra resterà aperta nei weekend del 14-15 e 21-22 marzo negli orari

10-12.30 e 15-18.30





21 marzo ore 17 alle Torri dell’acqua

Presentazione del libro di Valeria Tonini, ricercatrice e docente alla scuola di specializzazione in Chirurgia d’urgenza al Policlino Sant’Orsola-Malpighi

L’iPhone di Amelie

Dialoga con l’Autrice, Giulia Sudano Presidente dell’Associazione Orlando

di Bologna. Seguirà aperitivo offerto da Proloco Budrio



27 marzo ore 20.30 al Centro sociale La Magnolia

Presentazione del libro di Renzo Bonoli

E migrare non e’ solo per uomini. Storie e ritratti di donne

emiliano-romagnole in emigrazione.



28 marzo alle 17 alle Torri dell’acqua

Presentazione del libro di Elena Rinaldi, ricercatrice e divulgatrice

matematica

Einstein & associati. Il coworking della relatività

Seguirà aperitivo offerto da Proloco Budrio



29 aprile ore 21 alle Torri dell’acqua

“Il Sogno di Ipazia”

A cura del laboratorio teatrale di Alfonso De Filippis.

Ipazia (370 – 415 d.C.) astronoma, matematica e filosofa, erede della scuola alessandrina, fatta massacrare dal vescovo Cirillo per mettere a tacere la sua sete di sapere e la sua libertà di pensiero.

L’opera racconta l’ultimo giorno di Ipazia. Dal suo risveglio al

mattino, seguito dall’uscita di casa per recarsi alla sua scuola, sino all'aggressione e alla morte. La narrazione è intervallata dal ricordo di una delle imprese “disperate” tentate dalla protagonista: salvare la biblioteca di Alessandria. Partecipazione musicale dell’Associazione Diapason .





15 maggio ore 17 alle Torri dell’acqua

La giornalista scientifica Sara Sesti presenta il libro

Scienziate nel tempo. Il talento non ha genere.

Seguirà aperitivo offerto da Proloco Budrio.