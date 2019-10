Budrio ricorda Augusto Majani

Dal 28 settembre al 17 novembre 2019, per celebrare il 60º anniversario della morte di Augusto Majani (Nasica), Budrio dedica al pittore, disegnatore, illustratore, docente, caricaturista, una nuova importante mostra per far scoprire la grandezza dell’uomo e dell’artista e nel contempo per svelare nella sua interezza il Fondo Majani: oltre trecento tra oli, disegni, prove d’autore, schizzi, documenti, caricature, carte, e tanti altri materiali anche inediti dell’artista appartenuti alla figlia Franca e acquistati presso gli eredi dal Comune di Budrio nel 2000.



La mostra, a cura di Alessandro Molinari Pradelli, grande conoscitore ed esperto di Majani, organizzata dalle associazioni locali Circolo Amici delle Arti e Senza Confini, e con il patrocinio del Comune di Budrio, si articola in tre diverse sezioni tematiche distribuite rispettivamente nei tre spazi museali più rappresentativi della

cittadina:



1) “Majani in famiglia: da Budrio a Buttrio - Chiesa di Sant’Agata

Inaugurazione sabato 28 settembre ore 17.00

2) “Majani pittore, professore d’Accademia, illustratore” - Pinacoteca Inzaghi

Inaugurazione sabato 28 settembre ore 18.00



3) “Majani in vetrina” - Sala Rosa Palazzo Medosi

Inaugurazione sabato 5 ottobre, ore 17.00

Majani ritorna dopo le due grandi mostre più recenti a lui dedicate a Budrio: Augusto Majani pittore, illustratore

e uomo di spirito del 2002 e Ritorno a Budrio - L’arte di Augusto Majani (1867-1959) del 2007.