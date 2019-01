A Budrio "Storie di terra. Di uomini, mestieri e stagioni"

In Sala Rosa, Palazzo Medosi Fracassati in via Marconi, la mostra fotografica e di opere in ceramica di Giorgio Grassi, Anna Magli e Lorenza Mignoli, "Storie di terra. Di uomini, mestieri e stagioni" .

La mostra inaugura sabato 12 gennaio 2019 alle ore 11e sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019, sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019, sabato 26 domenica e 27 gennaio 2019 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Il progetto nasce da una serie di foto scattatale nella campagna budriese nel corso di tutte le stagioni. Foto che ritraggono coltivazioni, paesaggi e l’attività dei contadini nell’esercizio dell’agricoltura e delle attività ad essa legate. A completamento della galleria fotografica, realizzata da Giorgio Grassi e Anna Magli, saranno esposte alcuni manufatti di chi lavora la terra per creare opere d’arte, la ceramista Lorenza Mignoli, come un naturale proseguo del ciclo di vita della materia prima, fonte di sostentamento e di cultura. La finalità della mostra è quella di celebrare l’agricoltura locale con un omaggio alle attività artigianali che continuano a mantenersi intatte, l’orgoglio per le tradizioni, l’identità del territorio immutata nel tempo.