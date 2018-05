Buon compleanno Kize’teatro! 10 giugno 2018

Per festeggiare i 10 anni di attività dell’associazione KIZE’teatro a Villa Fontana (Medicina), in Via E. Dalla Valle 77, andrà in scena un compleanno molto speciale, con laboratori per bambini, esibizioni di canto, danza e con una replica straordinaria di alcune scene tratte dagli spettacoli realizzati in questi anni dall’associazione.



Il programma di questo speciale Compleanno prevede alle ore 17.30 “INCONTRI”, laboratorio socio-culturale per riflettere sulle proprie radici e ideare percorsi di dialogo. Per bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni, a cura della pedagogista Erica Cameran.

Alle Ore 19:00 apertura stand gastronomico

Alle Ore 20:00 Coro Calicante; danzatrici Lara Riccio e Francesca Tagliabue; ballerini Maria Calzolari e Vanes Veronesi di Olitango

Alle Ore 21 Buon compleanno Kizè! medley di spettacoli di KizèTeatro:

• “Willy. La vera storia di William Shake-speare” con Mila Marchesini e ballerini di swing

• “Se dico Sole (poi tutto brilla)”, sulle invenzioni di Guglielmo Marconi e non solo con Stefano Bonsi e Fabiana Giordano

• “Ciao Bella”, sull’adolescenza di Tina Anselmi durante il fascismo: canti partigiani e brani jazz con Elisa Gamberini

• “La principessa neve” e “Soarele printesa” con Diana Vid, Fabiana Giordano e la cantante Barbara Valentino

• “La via del ricamo”, sulla sezione merletti e ricami dell’Aemilia Ars di Bologna con Maria Grazia Ghetti

• “Il mio doppio”, spettacolo sulle donne e l’amore con Lucrezia Di Martino, Fabiana Giordano, Melania Mezzetti ed Erika Piccinelli



Conduce la serata: Erika Piccinelli

Con il supporto di: Associazione Culturale Villa Fontana

Il laboratorio e le esibizioni sono ad ingresso libero.

Per info e contatti: Associazione KIZE’teatro – www.kizeteatro.com – kizeteatro@gmail.com – 339/4238923