Venerdì 18 gennaio Buonasera Signorina - Musica Italiana DJset dai 50’s in poi!

Al Locomotiv Club. Si torna in un attimo ai tempi di Fred Buscaglione, per una notte che vuole ballerini scatenati sulle note degli anni Cinquanta Sessanta italiani. E non solo. Era il periodo del beat, dei caschetti ingenui di Caterina Caselli e Rita Pavone, della British Invasion, del sogno chiamato California. E poi ancora il boom economico, le prime fermate della metropolitana, la Lambretta o la Vespa, Luchino Visconti con “Rocco e i suoi fratelli”. L’Italia in bianco e nero. Quindi tutti in pista a ballare seguendo le movenze ipnotiche del Molleggiato e con il carisma del Re del Rock’n’Roll, sulle migliori hit dei tempi che furono: da Adriano Celentano a Gianni Pettenati, da Carosone a Edoardo Vianello. Un viaggio musicale pieno di allegria e vitalità per rivivere e riassaporare l’atmosfera unica di un’epoca fatta di balli e sogni scatenati. (5 euro | riservato ai soci del circolo con tessera aics 2018-2019).