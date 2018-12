Buoni propositi: spettacolo dell'ultimo dell'anno con brindisi finale

Cosa fai a capodanno? Questo il tormentone di questi giorni... Tanto lo sappiamo che molti di voi non hanno ancora deciso. Per questo vi offriamo una possibilità. Noi di EstroVersi appoggiamo e andiamo a vedere lo spettacolo "Buoni Propositi" di e con Alessandra Merico e Eloisa Atti all'Officina Teatrale dei Maicontenti (Via San Tommaso del Mercato 1/D Bologna)... Un esilarante susseguirsi di situazioni ironiche, ai limiti del paradossale proposti dalla verve comica di Alessandra Merico con la complicità musicale e canora di Eloisa Atti... doppia replica, per accontentare tutte le necessità di orario. Brindisi finale con le artiste (panettone e spumante). Prenotatevi al numero indicato sulla locandina. Ingresso 20 euro.



BUONI PROPOSITI

Alla fine dell'anno è tempo di bilanci e così ci si trova a passare mentalmente in rassegna tutti gli episodi più imbarazzanti degli ultimi 12 mesi appena trascorsi per far si che dal 1 gennaio si cambi prospettiva. E cosa succederebbe se ogni qual volta che accade qualcosa ci fosse qualcuno pronto a farne una canzone? Quella diventerebbe la colonna sonora della vita. Ma i buoni propositi sono dietro l'angolo, aspettano solo di essere nuovamente infranti.



Una serie di monologhi brillanti tutti al femminile interpretati da Alessandra Merico scanditi dalla voce e dalla musica di Eloisa Atti accompagneranno il pubblico nel passaggio dal vecchio al nuovo anno. Perché si sa, chi ride a Capodanno...