Burattini a Bologna Estate 2018: il programma

Rassegna di burattini della tradizione bolognese “Burattini a Bologna Estate 2018”. L’evento si propone di presentare spettacoli, mostre, conferenze e laboratori volti alla valorizzazione dell’antica arte burattinesca che sin dal Settecento caratterizza la nostra città rendendola unica al mondo per la sua continuità. L’iniziativa unisce le generazioni, per qualcuno il burattino è un ricordo … per altri una scoperta, ed è l’occasione per approfondire la conoscenza di una forma d’arte antica contemporanea.



Sabato 30 Giugno ore 21

saluto del cantautore LUCA CARBONI padrino della serata

“Parata di strelle” “Le due mercedes”

presenta Riccardo Pazzaglia con le incursioni di Lella la più bella

INAUGURAZIONE AD INGRESSO GRATUITO



Giovedì 5 Luglio ore 21

“La Strega Morgana”

favola magica

Compagnia Burattini di Riccardo



Giovedì 12 Luglio ore 21

“Sandrone re dei Mammalucchi”

commedia divertentissima con sandronata finale dei burattinai riuniti

Accademia della Sgadizza



Giovedì 19 Luglio ore 21

“Il segreto dell’anziano principe”

commedia avventurosa

Compagnia Burattini di Riccardo



Giovedì 26 Luglio ore 21

“I tre capelli del diavolo”

favola antichissima

Compagnia Burattini di Riccardo



Giovedì 9 Agosto ore 21

“Il pappagallo della Filippa”

commedia cuccoliana

Accademia della Sgadizza



Giovedì 16 Agosto ore 21

“La fondazione della Torre Asinelli”

leggenda petroniana

Compagnia Burattini di Riccardo



Giovedì 23 Agosto ore 21

“Ginevra degli Almieri”

serata in onore di Romano Danielli

Accademia della Sgadizza



Giovedì 30 Agosto ore 21

“Il Barbiere di Siviglia”

Compagnia Burattini di Riccardo

e Gruppo Ocarinistico Budriese



Domenica 2 e Martedì 4 Settembre ore 21

“L’Amleto di Wolfango”

Compagnia Burattini di Riccardo

con la partecipazione di Vittorio Franceschi

ingresso

intero 10 euro

ridotto 5 euro

buratTDAYS

Sabato 7 Luglio ore 18

Coloriamo i burattini

laboratorio di disegno aperto a tutti i bimbi

ingresso gratuito



Sabato 14 Luglio ore 21

Arte burattinaia in città: passione in Comune

incontro con Riccardo Pazzaglia e presentazione di UNIMA

consigliato ad un pubblico adulto

ingresso gratuito



Sabato 21 Luglio ore 18

Coloriamo i burattini

laboratorio di disegno aperto a tutti i bimbi

ingresso gratuito



Sabato 28 Luglio ore 21

Sebben che siamo donne siam burattinaie!

incontro con Marianna De Leoni, Milena Fantuzzi e Grazia Punginelli

consigliato ad un pubblico adulto

ingresso gratuito



Sabato 4 Agosto ore 18

Coloriamo i burattini

laboratorio di disegno aperto a tutti i bimbi

ingresso gratuito



Sabato 11 Agosto ore 21

La parola ai musei

incontro consigliato ad un pubblico adulto



Sabato 18 Agosto ore 18

Coloriamo i burattini

laboratorio di disegno aperto a tutti i bimbi

ingresso gratuito



Sabato 25 Agosto ore 21

Rossini a Bologna tra cuochi e burattini

incontro con il Prof. Piero Mioli

e il burattino di Gioacchino Rossini

consigliato ad un pubblico adulto