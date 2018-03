Pranzo e burattini all'agriturismo

FESTA DI PRIMAVERA ALL'AGRITURISMO. Ore 12,30 Pranzo di Primavera. Menù fisso euro 25 adulti e euro 10 i bambini, bevande escluse

Alle ore 15 Sandra e Silvia vi intratterranno con lo spettacolo di burattini "Il profumo della gentilezza", che ha vinto i premi "Ai bravi burattinai d'Italia" e "Ribalte di Fantasie 2016"

Anche in caso di maltempo, lo spettacolo è al coperto.

Spettacolo gratuito.



IL PROFUMO DELLA GENTILEZZA

A cosa servono le chiavi? A chiudere, a possedere o ad aprire e offrire?

A questi interrogativi, nel gioco antico delle teste di legno, tenta di rispondere la messa in scena di questo

spettacolo.

La storia, ripercorrendo la struttura classica delle commedie, racconta le avventure di Miglio Gepponi,

proprietario e custode di chiavi che aprono i suoi infiniti tesori, padrone avaro e cattivo, che tutto vorrebbe

possedere e avere, persino gli affetti oltre che gli affettati....persino il suo leone – cane da guardia Ruggi.

Gepponi è talmente avaro anche di sentimenti che vorrebbe condannare la figlia all’infelicità.

Ma dovrà fare i conti con la furbizia e le armi segrete della servetta Teresa che tanto a cuore ha Carolina!Il

pubblico sarà portato a riflettere, con partecipate risate e come nella migliore tradizione del teatro dei

burattini, che la vera ricchezza non dipende dal possesso.