"Burattini a Bologna con Wolfango": ospite Luca Carboni

Sabato 30 giugno "Burattini a Bologna con Wolfango" alle 21:00 nel Cortile d'onore Palazzo d'Accursio. "Burattini a Bologna Wolfango" rappresenta il grande ritorno dei burattini tipici bolognesi nella loro città.

La rassegna è composta da spettacoli, in orario serale, dove maestri burattinai propongono il meglio del repertorio classico e dai simpaticissimi buratTdays, laboratori per bambini e conferenze a tema per avvicinare il pubblico di ogni età al magico mondo dei burattini.

Wolfango è il nome di un grande pittore bolognese del novecento, illustratore ufficiale dell'evento. Rassegna di teatro di figura con la direzione artistica Riccardo Pazzaglia. Il porticato consente lo svolgimento degli eventi anche in caso di maltempo

Sabato 30 Giugno ore 21

saluto del cantautore LUCA CARBONI padrino della serata

“Parata di strelle” e “Le due Mercedes”

INAUGURAZIONE AD INGRESSO GRATUITO