Lo scrittore turco Burhan Sönmez presenta Labirinto

Siamo lieti di annunciare che lo scrittore turco Burhan Sönmez, in Italia per incontrare i lettori, sarà a Bologna martedì 18 giugno in occasione dell'uscita in libreria del romanzo Labirinto (nottetempo).



Dialoga con Marco Prandoni.

Traduce Margherita Carlotti.





martedì 18 giugno, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Un giorno Boratin, un musicista blues che vive a Istanbul, si risveglia in ospedale avendo completamente perso la memoria: non sa piú chi è, da dove viene, qual è il suo passato e quale la direzione del suo presente, non ricorda gli affetti piú cari né le amicizie più prossime, e soprattutto si arrovella attorno a un interrogativo ossessivo e senza risposta: perché ha tentato il suicidio gettandosi già dal Ponte sul Bosforo? Attorno a questa costellazione di domande cerca di riprendere a vivere, riconquistando dimestichezza con volti, voci, spazi, storie, specchi, e in primo luogo con se stesso… Flâneur dei labirinti della mente e della città, percorre pensieri e strade alla disperata ricerca di una consistenza, a tu per tu con la tabula rasa della memoria, dalla quale emergono scomposti dettagli che non sa collocare nel tempo: davanti a una statuina della Pietà, si chiede se Gesú e Maria siano vissuti anni prima o millenni addietro, e scambia l’immagine del capo dello Stato con quella di un sultano vissuto un secolo prima. Con ritmo incalzante e analisi cristallina, il romanzo di Burhan Sönmez ci restituisce le peregrinazioni di Boratin nei misteri dell’identità, fino alla domanda estrema: è più liberatorio per un uomo – e per una società – conoscere il proprio passato o dimenticarlo?





L'AUTORE: Burhan Sönmez è scrittore e traduttore, i suoi libri hanno visto numerosi premi ed è membro di PEN International. Di Sönmez nottetempo ha già pubblicato Istanbul Istanbul nel 2016 e a giugno 2019 Labirinto.