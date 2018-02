Burraco di Carnevale e cena a buffet per ANT

Burraco di Carnevale a scopo benefico a favore di Fondazione ANT Italia ONLUS, che da il via ai festeggiamenti per il 40° anniverisario della nascita della Fondazione. ANT, da 40 anni offre gratuitamente cure specialistiche oncologiche domiciliari e vistite di prevenzione oncologica. Cena di benevuto e arbitraggio federale. Non è richiesta alcuna tessera. Donazione minina E. 20,00 interamente devoluti ad ANT.