C'era una volta un palloncino rosso...

Venite ad ascoltare la storia del palloncino rosso, una storia di amicizia tra Pascal, un bimbo che abita a Parigi, e un palloncino non come gli altri…

La storia anche dell’associazione Le ballon rouge che viene in aiuto ai bambini e alle loro famiglie in condizioni di estrema povertà.

Attorno a questa bella storia e alla presentazione della prossima missione, condivideremo una merenda giocosa con i bimbi e un aperitivo allegro con i più grandi.

I bambini (di qualsiasi età) saranno inoltre i primi “piccoli volontari” della prossima missione del Ballon rouge e potranno partecipare all’elaborazione di un grande pannello che verrà appeso nella Scuola Jole Baroncini.



Al programma:

- spettacolo musicale attorno al libro "Le ballon rouge" di Albert Lamorisse

- laboratorio creativo

- merenda e aperitivo

- presentazione dell'associazione e della prossima missione



Ingresso libero - l'evento è aperto a tutti (nanetti, piccoli e grandi!)

Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati per la realizzazione della prossima missione.



Per avere maggiori informazioni, potete contattare l'associazione:

- tel. 334 71 71 673

- mail: leballonrouge2017@gmail.com