La piccola Corte e le sue acque con "Salviamo il Navile" 

Ritrovo alla Cà Bura, un vero paradiso ambientale e un rasserenante laghetto gestito dalla Associazione culturale Ca’Bura sabato 20 giugno alle 10.00.

Di lì in un attimo saremo sul Navile, poi via, verso il porto di Corticella. Dopo aver superato il Castello Pallotti, eccoci alla conca del Vignola, al Pelago e alle curiosità che ci stanno intorno. E via ancora fino ad incontrare l’ex Vivaio Sartoni, la zona del Parco delle Antiche Fonti Salutari di Corticella, il Palazzo della Dogana e infine il Ponte del Vignola che da oltre sette secoli attraversa il Navile. Non è finita…toccheremo la Chiesa di S.Savino e S.Silvestro, un nucleo del 1200 e vedremo Palazzo Salina, il palazzo della dogana e altre curiosità dell’antico borgo di Cortexella, oggi Corticella. Infine scenderemo per la via Arcoveggio passando davanti all’antico mulino dei Poeti e all’Osteria della Grotta per terminare dove eravamo partiti, certi di avervi svelato un mondo che non tanti conoscono.

POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria

info e prenotazioni.: 329 3659446 e-mail: associazione.vitruvio@gmail.com

Ritrovo: Sabato 20 Giugno e Domenica 5 Luglio (ore 10.00) Via Arcoveggio 59/8 - Ingresso Parco dei Giardini

Contributo a persona, in contanti all'accoglienza: € 10,00

Durata: circa 3 ore