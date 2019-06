"Caccia al tesoro fiabesca": indovinelli, filastrocche, piccole prove da superare

Domenica 16 giugno "Caccia al tesoro fiabesca" ai 300 Scalini: siete pronti a giocare ad una vera e propria caccia al tesoro fiabesca? Appuntament alle ore 18:00

Indovinelli da risolvere, filastrocche da completare, piccole prove da superare, indizi da scoprire …

Divisi in squadre, i bimbi si misureranno in divertenti e semplici prove di abilità letteraria/fiabesca, il tutto perlustrando il fantastico parco dei 300 scalini aggirandosi tra alberi, orto, vigna, serra, con l’aiuto della conduttrice Elena Musti.

Per ogni prova risolta pronta una storia da ascoltare tutti insieme, un piccolo premio finale ed una merenda per i bimbi.

Per famiglie con bambini 4/10 anni

A cura di Elena Musti

Attrice e Formatrice teatro e lettura

Prenotazione obbligatoria

Tel 347 3081160

e-mail elenamusti@libero.it