"Caccia agli errori temporali" nella Bologna del Medioevo

Un'esperienza nuova pensata dal Museo Realtà Virtuale di Bologna per rendere ancora più emozionante una visita nella Bologna del Medioevo. Si chiama "Caccia agli errori temporali" ed è una sperienza unica e limitata (per le serate del 27 – 28 luglio 2018) dedicata agli appassionati della Bologna medievale. Perlustrate le strade, i vicoli ed i cortili della città alla caccia di 30 errori temporali, cioè oggetti incongrui da eliminare con un click del controller. Sono previste ricompense per i cacciatori più abili!