"Cake" in concerto a Bologna, la band di Sacramento “alternativa fra gli alternativi”

Martedì 22 ottobre Cake in concerto all'Estragon di Bologna.

Unica nel suo genere, inclassificabile e definita “alternativa fra gli alternativi”, la band di Sacramento guidata da Jon McCrea, a otto anni dal suo ultimo passaggio in Italia, tornerà a suonare nel nostro paese. Il loro ultimo album e il loro ultimo concerto dal vivo in Italia risalgono al 2011, quando, all’uscita di “Showroom of Compassion”, seguì il relativo tour. Qualcosa di nuovo è arrivato solo lo scorso ottobre, sotto forma di singolo e relativo videoclip dal titolo “Sinking Ship”.

Il progetto della band è quello di pubblicare via via una serie di singoli fisici e digitali estratti da quello che sarà il loro settimo album. Come si legge nel loro comunicato, i ricavati verranno donati all’ONG Medici Senza Frontiere. Sia per i loro fan di lunga data, ma anche per le nuove generazioni, questa sarà un'occasione imperdibile per vedere dal vivo una band unica nel suo (non) genere.

Ore 20. Ingresso 25 euro + d.p.