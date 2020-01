Giorgio Comaschi con "Calde le pere": Bologna del sesso, dei delitti, dei casini

“Calde le pere”. E’ la conferenza spettacolare… tratta dal lavoro di Giorgio Comaschi che prende spunto da una vecchia ricerca che racconta gli anni delle case chiuse bolognesi.



“Calde le pere” ovvero la Bologna del sesso dagli anni ’20 agli anni ’50, le case d’appuntamento, via delle Oche, via Bertiera, via dell`Orso, le Maitresse, i modi di dire, i delitti, le storie di miseria e di prostituzione, i personaggi, il mondo in cui è cresciuta una città da sempre abbinata, nell’immaginario e non solo, al proibito, al sesso, alle caratteristiche delle donne. Bologna libertina, Bologna di notte, Bologna col suo fascino dentro e fuori da un letto, sotto o sopra a un lenzuolo.



Giorgio Comaschi rivisita con la chiave del racconto un po’ giornalistico e un po’ teatrale quell’ambiente, servendosi di immagini d’epoca per far rivivere quelle atmosfere e quelle storie maledette. Ma la chiave è anche quella della comicità, di un modo di ridere sul proibito che è sempre stata caratteristica di Bologna.



Si può prenotare allo allo 051 2750233 o alla mail info@cafedelapaixbologna.it