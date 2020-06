"Calderara Summer Festival": musica, teatro e cinema dal 24 giugno al 10 settembre

A Calderara di Reno si riparte con un’estate ricca di appuntamenti culturali, organizzati dal Comune e dalla Casa della Cultura “Italo Calvino” con la partecipazione di “Notti di Note”: protagonisti la musica, il cinema e il teatro, per restituire alla comunità occasioni di socialità e condivisione a partire dal fertile terreno della cultura. Calderara Summer Festival si terrà a Calderara e nelle frazioni di Lippo, Longara, Sacerno e Castel Campeggi: un programma diffuso per raggiungere tutti e valorizzare le potenzialità di un territorio policentrico.

Musica d’autore, cinema indipendente e teatro per famiglie sono i tre filoni scelti per la realizzazione di un cartellone articolato, che si svolgerà dal 24 giugno al 10 settembre. Venti serate gratuite all’aperto e nel rispetto delle misure anti-contagio, per ritrovare il piacere di stare insieme nelle serate estive, godendosi un buon concerto, un film che sorprende, la poesia di uno spettacolo.

La rassegna si caratterizza per l’attenzione alla qualità artistica delle proposte: le scelte musicali della Casa della Cultura “Italo Calvino”, gli spettacoli per bambini e ragazzi del Teatro Spazio Reno, la curatela cinematografica di Enzo Setteducati, direttore artistico del Cinema Orione, i concerti di Notti di Note curati dall’associazione ArpisticaMente sono accomunati dall’obiettivo di portare a Calderara e nelle frazioni una programmazione culturale originale, che dà spazio ad artisti emergenti e talentuosi.

Calendario Calderara Summer Festival 2020

Il programma:

IL TEATRO PER FAMIGLIE

Sabato 18 luglio - ore 18:30 e 21:30 (2 repliche)

Piazza di Lippo di Reno

Yes Land - Compagnia Giulio Lanzafame

Uno spettacolo di circo contemporaneo che unisce giocolerie, acrobazie ed equilibrismi; in

scena un personaggio che trasforma tutto ciò che è ordinario in comico e immaginifico e

che ci obbliga a fare i conti con il sentimento di inadeguatezza che ognuno di noi ha

provato almeno una volta nella vita. Divertente e poetico, Giulio Lanzafame - dotato di

tecnica sopraffina e accattivante - conquista bambini e adulti.

Durata: 50 minuti

Sabato 1 agosto - ore 18:30 e 21:30 (2 repliche)

Piazza Marconi, Calderara

Operativi - Compagnia Eccentrici Dadarò

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma… Tre

clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano in piazza per innalzare un

monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia. E

così, anche se gli stupidi sembrano loro, con tutte le debolezze, ingenuità e comicità

tipiche del clown, i veri stupidi in realtà risultiamo essere noi, che non impariamo mai dalla

storia e dimentichiamo tutto … così si finisce a ridere della stupidità della stupidità, tra

gags classiche e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, guardando con i nostri occhi di

sempre l’ingenuità dei clown e la debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi.

Durata: 50 minuti

Sabato 8 agosto - ore 19:30 e 21:30 (2 repliche)

Centro Sociale di Longara

A spasso con Sandrone - Compagnia Giorgio Gabrielli

Lo spettacolo mescola sapientemente i burattini della tradizione ad altre tecniche di teatro

di figura (marionette, pupazzi). Sandrone, personaggio popolare sempre pronto a trovare

originali soluzioni ai problemi della vita, in questa occasione si è trasformato addirittura in

virologo, per trovare una cura speciale per il diavolo ammalato ...

Durata: 40 minuti

info e prenotazioni: ​Eventbrite > Calderara Summer Festival​ oppure 342 8857347 - 051 6461247

CULTURA

Mercoledì 24 giugno, ore 21.30

Parco di Castel Campeggi

Rosso Malpelo e Le Volpi di Bologna

Concerto di presentazione del nuovo progetto musicale a cura di Trasporti Eccezionali –

percorsi musicali in residenza

Niccolò Garro alla voce e chitarra acustica, Lorenzo Angelucci alla chitarra elettrica, Andrea

Liberatore alla chitarra elettrica, Dario Boccato alla batteria, Moreno di Matteo al basso.

Rosso Malpelo si presenta come uno dei cantautori emergenti più interessanti del

panorama indie italiano. I suoi segni particolari sono: i capelli rossi, la voce profonda e la

capacità di combinare folk, pop e rock in modo estremamente ballabile riuscendo a

coinvolgere il pubblico in uno show energico grazie anche alla sua band di supporto, Le

Volpi di Bologna.

Mercoledì 1 luglio, ore 21.30

Piazza della Casa della Cultura

Panaemiliana

Concerto di presentazione del nuovo disco "Panaemiliana"

con Paolo Prosperini e Davide Angelica alle chitarre, Filippo Cassanelli al contrabbasso,

Manuel Franco e Danilo Mineo alle percussioni.

Il nome rende omaggio alla celebre Pana-Americana, la strada che attraversa l’intero

continente americano collegando l’Alaska con l’Argentina. In modo analogo la band prende

spunto da diverse tradizioni musicali accostando con disinvoltura il son cubano al valzer

musette, il jazz alla musica folk italiana ed europea, facendo confluire il tutto in

composizioni originali dotate di un forte connotato descrittivo.

Mercoledì 15 luglio, ore 21.30

Piazza della Casa della Cultura

Feel Sound Project

Mecco Guidi ​hammond/tastiere e​ Lele Veronesi​ ​alla batteria

Il concerto è un viaggio tra composizioni originali, standard jazz e musiche da film. Il

dialogo tra i due musicisti è un percorso di dinamiche ed energia, di continui sviluppi e

creazione, cercando di emozionare ed emozionarsi.

Piazza della Casa della Cultura

Tetuan

Concerto di presentazione del nuovo EP "Serpent of Wisdom"

Edoardo Grisogani a​lla batteria ed electronica​, Giuseppe Franchellucci ​al violoncello,

Cristiano Coini​ al basso e synth, ​Alessio Beato​ alla chitarra e synth, ​Domenico Candellori

alle percussioni

Dopo quattro anni di assenza dalle scene, torna il quartetto neopsichedelico maceratese

Tetuan, con un nuovo lavoro dal titolo “Serpent of Wisdom”. Ispirato alla magia e alla gnosi,

il nuovo EP è un cammino iniziatico che parte dalla terra e arriva sino alle porte del

cosmo.La formazione live sarà composta da Edoardo Grisogani e Cristiano Coini alla

sezione ritmica, Giuseppe Franchellucci al Violoncello, Alessio Beato alla chitarra e

Domenico Candellori alle percussioni, il tutto in composizioni kraut muscolari, tra

atmosfere medio orientali ed esplosioni psichedeliche.

Mercoledì 29 luglio, ore 21.30

Piazza della Casa della Cultura

Eloisa Atti

Concerto di presentazione del nuovo progetto musicale “Always”

con​ Eloisa Atti ​alla voce,​ Marco Bovi​ ​alla chitarra​, Emiliano Pintori​ ​al piano e organo,

Stefano Senni​ ​al contrabbasso

Eloisa Atti è una cantante e musicista bolognese con una sonorità caratteristica e

personale che si erge sul jazz e il blues. Negli anni si è lanciata in sperimentazioni sonore,

aprendosi​ ​alla musica brasiliana, all'Americana e al songwriting in inglese e in italiano. Il

nuovo progetto musicale Always nasce dal desiderio di sostare in un luogo del cuore,

familiare e accogliente, con la voglia di divertirsi tra amici di vecchia data: un concerto jazz

- e un album in via di realizzazione - che omaggia compositori come Ellington, Porter, Arlen

e Berlin, al quale appartiene il valzer che dà il titolo al progetto.

Giovedì 10 settembre, ore 21.30

Piazza della Casa della Cultura

Orchestra Popolare dei Mandolini

Concerto di presentazione dell'orchestra a cura di Antonio Stra

gapede e Massimo Pauselli

Con l'ambizioso progetto dell'Orchestra Popolare dei Mandolini, Antonio Stragapede e

Massimo Pauselli vogliono riproporre l’importante tradizione della musica degli strumenti “a

plettro” ed “a pizzico”, creare una compagine dove ritrovare suoni, sapori e gesti musicali

passati, che hanno accompagnato le esistenze dei nostri padri e che oggi rappresentano un

pezzo importante della nostra storia. Il progetto, iniziato a settembre del 2019, è pronto ora

per essere presentato al grande pubblico.

Martedì 14 luglio ore 21.30

Piazza di Lippo di Reno

“Solo cose belle”

di Kristian Gianfreda

Il film sarà introdotto in video dal regista.

Solo cose belle è la storia di Benedetta, una popolare ragazza sedicenne figlia del sindaco,

e del suo incontro con una bizzarra casa famiglia, appena arrivata nel suo piccolo paese

dell’entroterra riminese. La casa famiglia, rumorosa e stravagante, conta un papà e una

mamma, un immigrato, una ex-prostituta e sua figlia piccola, un ragazzo in pena

alternativa, due ragazzi con gravi disabilità e un figlio naturale. È proprio Benedetta – anche

attraverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei ragazzi della casa – a guidarci in questo

mondo ai margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in realtà sono solo

davvero umani. Ed è poi l’intero paese, che si prepara con passione alle prossime elezioni

comunali, a essere coinvolto e sconvolto da questo incontro, tra momenti divertenti e altri

drammatici, tra balli, risa, lacrime, barchette di carta, piadine e sgomberi, finché, in una

notte difficile, tutto precipita e sembra perduto. In realtà, al di là delle scelte dei singoli,

nulla potrà più essere come prima.

Giovedì 16 luglio ore 21.30

Piazza di Lippo di Reno

“Bangla”

di Phaim Bhuiyan

Miglior regista esordiente David di Donatello 2019

Miglior Commedia Nastri d’Argento 2019

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua

famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come steward in un museo e

suona in un gruppo. È proprio in occasione di un concerto che incontra Asia, suo esatto

opposto: istinto puro, nessuna regola. Tra i due l’attrazione scatta immediata e Phaim

dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole

dell’Islam: niente sesso prima del matrimonio.

martedì 21 luglio ore 21.30

Piazza Marconi, Calderara

“La stoffa dei sogni”

di Gianfranco Cabiddu

Il film sarà introdotto in video dal regista.

Miglior sceneggiatura non originale David di Donatello 2017

Una tempesta scaraventa sull'isola dell'Asinara un gruppetto eterogeneo di naufraghi:

quattro camorristi, le due guardie che li stavano accompagnando in penitenziario, e i

per teatranti, con l'aiuto (riluttante) del capocomico Oreste Campese, per sfuggire alla

cattura da parte del direttore del carcere. Ma De Caro, il direttore, è uomo diffidente, e

sospetta subito che la compagnia Campese ospiti qualcuno dei carcerandi sopravvissuti al

naufragio.

Il regista sardo Gianfranco Cabiddu mescola due testi di Eduardo De Filippo "L'Arte della

Commedia" e la traduzione che Eduardo fece de "La tempesta" di Shakespeare, alla cui

registrazione Cabiddu ha collaborato, per creare (con Ugo Chiti e Salvatore De Mola) una

sceneggiatura originalissima e stratificata che racconta la capacità del teatro di

trasformare, ma anche sublimare, la realtà, e la volontà degli uomini di reinventarsi

ritagliandosi di volta in volta i propri costumi di scena dalla stoffa di cui sono fatti i sogni.

giovedì 23 luglio ore 21.30

Piazza Marconi, Calderara

“Easy - Un viaggio facile facile”

di Andrea Magnani

Il film sarà introdotto in video dal regista.

La vita di Isidoro, detto Easy, trentacinquenne disoccupato e sovrappeso, non è molto

esaltante: vive ancora con la madre e, tra una partita e l’altra alla Playstation, deve fare i

conti con la depressione. L’occasione di riscuotersi gli è offerta dal fratello: Easy dovrà

riportare in Ucraina il cadavere di Taras, un operaio morto per un incidente sul lavoro. Il

viaggio attraverso l’Europa, a bordo del carro funebre, si trasforma ben presto in una

girandola di avventure al limite del surreale che contribuiranno a scuotere le poche

certezze di Isidoro.

martedì 28 luglio ore 21.30

Piazza Marconi, Calderara

“The Bra”

di Veit Helmer

Un treno merci passa attraverso i grandi prati sotto le montagne del Caucaso. Nella cabina,

Nurlan, il macchinista, guida il treno lungo il percorso che passa attraverso un angusto

quartiere di Baku, dove il tracciato dei binari è così vicino alle case da corrispondere

esattamente alla strada che separa tra loro i modesti edifici. La vita del quartiere si svolge

sui binari: gli uomini bevono il tè seduti ai tavolini posti sulle rotaie, le donne stendono i

panni su fili sospesi sopra il tracciato ferroviario. Quando il treno passa, gli abitanti si

alzano, raccolgono frettolosamente i loro oggetti, scappano nelle case e tutto ciò che resta

viene intercettato dalla carrozza guidata da Nurlan. Lui, a fine giornata, raccoglie gli oggetti

rimasti attaccati al treno e li riporta ai loro legittimi proprietari: lenzuola, palloni, piume di

pollo. L'ultimo giorno di lavoro, in procinto di andare in pensione, trova attaccato al

tergicristalli un oggetto inusuale: un reggiseno. Nurlan lo mette nella sua valigia e lo porta

quel reggiseno gli toglie il sonno. La grande solitudine in cui vive lo spinge infine a mettersi

alla ricerca della sua proprietaria: una ricerca che si rivelerà difficile, buffa, commovente, e

che per lui finirà per coincidere con la ricerca dell'amore e dell'appartenenza.

Giovedì 30 luglio ore 21.30

Piazza Marconi, Calderara

“Yuli - Danza e libertà”

di Icíar Bollaín

Sceneggiato da Paul Laverty (storico sceneggiatore di Ken Loach)

Miglior Sceneggiatura S.Sebastian 2018

L'incredibile storia di Carlos Acosta, in arte Yuli, vera e propria leggenda della danza.

Ballerino cubano, che da piccolo rifiutava la disciplina della danza, Carlos viene obbligato

dal padre, che vuole dargli un'opportunità per voltare le spalle alla povertà che attanaglia

Cuba dopo decenni di embargo. Yuli giunge al successo mondiale divenendo un performer

paragonato per grazia e capacità tecniche a miti quali Nureyev e Baryshnikov.

Martedì 4 Agosto

Centro sociale di Longara

“Hotel Gagarin”

di Simone Spada

Il film sarà introdotto in video dal regista.

Cinque italiani, spiantati e in cerca di un'occasione, vengono mandati a girare un film in

Armenia. Appena arrivati, scoppia una guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi.

Abbandonati all'Hotel Gagarin, isolato nei boschi e circondato dalla neve, trovano il modo di

inventarsi un'originale e inaspettata occasione di felicità che non potranno mai dimenticare.

Giovedì 6 agosto

Centro sociale di Longara

“Aspromonte - La terra degli ultimi”

di Mimmo Calopresti

Africo, un paesino arroccato nella valle dell'Aspromonte calabrese, alla fine degli anni '50.

Una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo e perché non

esiste una strada di collegamento. Gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a

protestare dal sindaco. Ottengono la promessa di un medico, ma nel frattempo, capeggiati

da Peppe, decidono di unirsi e costruire loro stessi una strada. Tutti, compresi i bambini,

abbandonano le occupazioni abituali per realizzare l'opera. Giulia, la nuova maestra

elementare, viene dal Nord, e vuole insegnare l'italiano: "Se Africo entrerà nel mondo grazie

alla strada, i ragazzi dovranno conoscerlo prima, imparando a leggere e a scrivere". Ma per

il brigante Don Totò, quello che detta la vera legge, Africo non può diventare davvero un

paese 'italiano'.

Venerdì 26 giugno, ore 21

Giardino della Chiesa di Sant’Elena, Sacerno

Quartetto Amar'Cord

Omaggio a Fellini

Fabrizio Benevelli - Saxofoni e Clarinetti, Giovanni Contri - Saxofoni e Flauti, Alice

Caradente - Arpa, Alessandra Ziveri - Arpa

‘100’… sono gli anni che avrebbe compiuto il grande Maestro del cinema italiano Federico

Fellini ed è a lui che vogliamo dedicare la prima serata della nostra rassegna dove potremo

ascoltare le musiche che accompagnano le pellicole dei suoi grandi film: Amarcord, La

Strada, La Dolce Vita e altri capolavori. Musiche scritte da importanti compositori con cui

Fellini aveva un rapporto di grande amicizia.

Venerdì 3 luglio, ore 21

Giardino della Chiesa di Sant’Elena, Sacerno

DecarismoDuo e Matteo Razzini

Omaggio a Rodari

Elena Basi – Arpa, Stefano Tincani – Trombone, Matteo Razzini – Voce recitante

Programma:

○ Romance - A. Jorgensen 1881-1947 arr. decarismoDuo

○ Il mercante di Stelle - G. Rodari 1920-1980

○ Airka - N. Ferro - 1974 brano originale per trombone e arpa

○ Il mago delle comete - G. Rodari

○ Valse No 3 Natalia - A. Lauro 1917-1987 arr. decarismoDuo

○ Stelle senza nome - G. Rodari

○ Lucean le stelle - G. Puccini 1858-1924 arr. decarismoDuo

Venerdì 10 luglio, ore 21

Giardino della Chiesa di Sant’Elena, Sacerno

432Hz B.Lab

Omaggio all’amore

Irene Nanni – Voce, Max Benassi – Voce, Chitarra e Ukulele, Lele Veronesi – Batteria,

Riccardo Roncagli - Pianoforte

Dal jazz al blues in un ampio arco temporale che parte dall'inizio del '900 fino agli anni '70

quasi un secolo di musica che comprende, al suo interno molte sfumature intermedie.

Perché la musica è l’espressione in note dell’Amore e mai come in nessun altro genere si è

parlato di amore, tra storie di amori felici, di amori immaginati, amori sventurati, amori

sognati

