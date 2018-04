Caleidoscopica in musica al Teatro di Marzabotto

Sarà una serata magica all'insegna della musica d'autore quella del 14 aprile a teatro di Marzabotto, dove sarà in scena uno spettacolo unico nel suo genere.

Diversi cantautori provenienti da varie città italiane proporranno i loro brani in questa magica cornice, per gridare che la musica è viva, la musica cantautoriale è viva, e saranno artisti di spessore.

ci sarà Mauro Tummolo cantautore che arriverà da Milano, Marco Belluzzo con le sue raffinate melodie, Gianluca Naldi con la sua immancabile chitarra che trasmette emozioni, L'unico ed inimitabile Marcello Romeo con le sue meravigliose canzoni che ci accompagnano in viaggi unici e dividerà il suo spazio niente di meno che con Serenella Occhipinti dalla voce inconfondibile e dal calore unico, lei già voce dei Taglia 42 ed ora degli Yessa, la meravigliosa Samy che presenterà il suo inedito targato SanLucaSound, e che duetterà anche con Donatello Ciullo (Dona), altro artista presente alla serata che promette scintille con i suoi ritmi reggae, blues, pop, anche lui con il suo nuovo singolo targato SanLucaSound.

Insomma una serata da sostenere per dare linfa vitale alla musica d'autore, tutti gli amanti della buona musica non possono e non devono mancare.