Zola Jazz&Wine: jazz, degustazioni e pic-nic nei vigneti

E' tutto pronto per Zola Jazz&Wine, l'imperdibile rassegna del cartellone estivo promossa dal Comune di Zola, che quest'anno festeggia la ventesima edizione. Da 15 giugno al 6 luglio andrà in scena un programma d’eccellenza, sotto l’accurata direzione artistica e l’organizzazione di Egea, etichetta discografica jazz. Nel dettaglio saranno Carlo Maver e Claudio Carboni ad occuparsi del nuovo cartellone della XX edizione della rassegna. Il Festival che coniuga natura, buon vino e il grande jazz anche quest’anno busserà alle porte delle 5 cantine vitivinicole di Zola Predosa.

Per quattro weekend la rassegna offrirà ancora una volta un’esperienza magica e indimenticabile sulle colline del Pignoletto, direttamente tra i filari delle vigne, sotto la luce calda del tramonto e dissetati dal prezioso vino del territorio, sempre più riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Ben cinque appuntamenti, di cui tre pic-nic e due concerti in cantina, da sentire con il corpo e con la mente.

I tre concerti in vigna si svolgeranno in una cornice emozionante, eseguiti da grandissimi artisti che si uniscono per restituire al pubblico sonorità originali. Ad arricchire le serate saranno i cestini firmati dallo chef stellato Marcello Leoni, fiore all’occhiello della ristorazione bolognese che, per l’occasione, collaborerà con la giovane realtà zolese, “La Mandria” Burger Bar di Zola Predosa. Verranno proposti ottimi hamburger con i migliori prodotti del territorio, inoltre, ogni cestino avrà la nota di sapore di un vino scelto dalla cantina che ospiterà il concerto. Le serate in cantina non saranno da meno, in contesti esclusivi come terrazze e aie di campagna e sotto le note di concerti di ricerca, la proposta gastronomica sarà a cura di Sardina- La Bottega di Mare, che proporrà dei finger food di pesce.

Sabato 15 giugno si apre in bellezza nella vigna della storica azienda Vigneto delle Terre Rosse. Alle 19 è in programma il concerto per 5 sax, piano, contrabbasso e batteria dei Further Definition Combo, con Cristiano Arcelli al sax alto, Riccardo Baldi sempre al sax alto, Marco Ferri e Giovanni Contri al sax tenore, Michele Vignali al sax baritono, Nico Menci al pianoforte, Francesco Angiuli al contrabbasso e Enrico Smiderle alla batteria. Il concerto, sarà un omaggio a Benny Carter, maestro del sax alto, che stilisticamente ha rappresentato un ponte tra lo swing e il bebop.

Il secondo appuntamento si svolgerà, sabato 22 giugno, presso la vigna dell’Azienda Bortolotti, sempre dalle 19, con un esclusivo trio: Nico Gori Trio, capitanato dal famoso sassofonista-clarinettista Nico Gori, storico collaboratore di Stefano Bollani, con due giovani talenti del jazz italiano: il toscano Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e il siciliano Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra. Il trio regalerà

un concerto dal timbro espressivo dell’unione chitarra -clarinetto e proporrà rivisitazioni di alcuni dei più celebri standard del songbook americano e alcuni brani della tradizione jazzistica, lasciando libero spazio all’improvvisazione e all’interplay.

Presso la cantina Manaresi, sabato 29 giugno, alle 19, nella bellissima terrazza che si affaccia sul magnifico panorama del tramonto sulle vigne, la serata si apre con degustazioni dei vini della cantina e una proposta gastronomica di Sardina- la Bottega di Mare. A seguire, alle 21, si potrà godere di un elegante concerto eseguito da un trio tutto al femminile, Silvia Donati Trio, con Silvia Donati alla voce, Francesca Fattori alla chitarra e Camilla Missio al contrabbasso. Il trio ripercorrerà i momenti più significativi della carriera di Billy Holiday e Nina Simone. Il suono scarno ed avvolgente, voce, basso e chitarra si mescoleranno per dare alle canzoni una nuova prospettiva.

Venerdì 5 luglio alle 19, nell’aia dell’Azienda Gaggioli Vini, degustazione dei vini Gaggioli accompagnati dalle proposte di pesce di Sardina- La Bottega di Mare. Alle 21 i Bartoli-Landscape trio eseguiranno il nuovo lavoro discografico del contrabbassista Roberto

Bartoli appena pubblicato dalla prestigiosa etichetta Dodici Lune, candidato a “Miglior disco di jazz italiano” per il 2019. Poesia e grande senso melodico sono i tratti salienti di quest’opera, già acclamata come una delle più interessanti uscite discografiche dell’anno ed impreziosita dal magistrale apporto di Daniele Santimone alla chitarra e Stefano Bedetti al sassofono.

Sabato 6 luglio, presso la vigna dell’Azienda Lodi Corazza, ci sarà l’ultimo appuntamento della rassegna, sempre alle 19, con il concerto per chitarra e fisarmonica Joe Pisto Fausto Beccalossi “Interplay”, con Joe Pisto alla chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica. Tango, jazz e musica mediterranea saranno la tavolozza musicale del Duo che si apre alle due Americhe e si anima di lirismo passionale e ritmo impetuoso, trascinando gli ascoltatori verso una dimensione fortemente evocativa.

Prosegue infine la collaborazione con il Centro Socio Culturale S. Pertini che rende omaggio alla ventennale rassegna con un appuntamento speciale: Il Jazz corre sulla Bazzanese, venerdì 21 giugno, che vedrà alle 21 l’esecuzione di un quintetto tutto locale, il Pertini Zola Jazz Club, con ospiti di eccezione a sorpresa, anticipato da un gustoso aperitivo a base di crescentine e prodotti tipici a partire dalle 19.

Programma

Sabato 15 giugno

Vigneto delle Terre Rosse (Via Predosa, 83 - Zola Predosa)

Ore 19 Further Definition Combo (5 sax, piano, basso e batteria) Cristiano Arcelli - sax alto, Riccardo Baldi - sax alto, Marco Ferri - sax tenore, Giovanni Contri- sax tenore, Michele Vignali - sax baritono, Nico Menci – pianoforte, Francesco Angiuli – contrabbasso, Enrico Smiderle – batteria.

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento. Per i cestini pic-nic prenotazione obbligatoria, opzione veg (cestino adulti 15€, cestino bambini 9€). In collaborazione con lo chef Marcello Leoni e La Mandria Burger Bar di Zola Predosa.

Venerdì 21 giugno

Centro Socioculturale “Sandro Pertini” (Via Raibolini, 44 - Zola Predosa). Evento speciale: Il Jazz corre sulla Bazzanese. Dalle 19 aperitivo degustazione in abbinamento alle crescentine e ai prodotti tipici. Ore 21, un quintetto tutto locale con ospiti di eccezione a sorpresa. Gianni Daga chitarra, Sergio Piccinini batteria, Max Merighi contrabbasso, Daniele Fabbri sax, Enrico Zanaroli trombone.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno del Centro Socioculturale “Pertini”

Info: www.centropertinizola.it – info@centropertinizola.it – 051/750944

Sabato 22 giugno

Azienda Vitivinicola Maria Bortolotti (Via San Martino, 1 - Zola Predosa)

Ore 19 Nico Gori trio, con Nico Gori: clarinetto, Sergio Aloisio Rizzo: chitarra, Michele Scandroglio contrabbasso,

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento. Per i cestini pic-nic prenotazione obbligatoria, opzione veg (cestino adulti 15€, cestino bambini 9€). In collaborazione con lo chef Marcello Leoni e La Mandria Burger Bar di Zola Predosa

Sabato 29 giugno

Azienda Manaresi (Via Bertoloni 14 - Zola Predosa). Ore 17 per i camminatori ci sarà un'agevole passeggiata pomeridiana sulle morbide colline di Zola Predosa vestite d'Estate. L’appuntamento sarà presso l’Azienda Manaresi, con la guida Angela Fotticchia, per percorrere 8 km alla scoperta delle terre del Pignoletto, tra campi di grano e vigneti. €10 a persona. Bambini e ragazzi fino a 14 anni €5. Possibilità di forfait per famiglie con 2 o più figli.

Ore 19 aperitivo con degustazione dei vini della cantina sotto la luce del tramonto, finger food a base di pesce e opzione veg proposto da Sardina- La Bottega del Mare. Ore 21 Silvia Donati trio: Silvia Donati voce, Francesca Fattori chitarra, Camilla Missio contrabbasso.

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento. Finger food di pesce proposto da Sardina- La Bottega del Mare. Per la passeggiata info e prenotazioni contattare Angela Maria Fottichia: Mobile 348 8926538 e-mail info@spiritoverde.it

Venerdì 5 luglio

Azienda Gaggioli Vini (via Raibolini, 55 - Zola Predosa). Ore aperitivo con degustazione dei vini della cantina sotto la luce del tramonto, finger food a base di pesce e opzione veg proposto da Sardina- La Bottega del Mare

Ore 21, Bartoli-Santimone-Bedetti trio: Stefano Bedetti sax, Daniele Santimone chitarra , Roberto Bartoli contrabbasso.

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento. Finger food di pesce proposto da Sardina- La Bottega del Mare.

Sabato 6 luglio

Azienda Lodi Corazza (Via Risorgimento, 223, Ponte Ronca di Zola Predosa). Ore 19 Joe Pisto Fausto Beccalossi “Interplay” Joe Pisto: chitarra, Fausto Beccalossi fisarmonica.

Ingresso concerto a offerta libera, degustazioni a pagamento. Per i cestini pic-nic prenotazione obbligatoria, opzione veg (cestino adulti 15€, cestino bambini 9€). In collaborazione con lo chef Marcello Leoni e La Mandria Burger Bar di Zola Predosa.

Informazioni e prenotazioni

IAT Colli Bolognesi, tel: 366 8982707 e info@visitcollibolognesi.it.

Per prenotare i vostri deliziosi cestini : cliccate qui

Per maggiori informazioni: www.zolajazzwine.it o www.facebook.com/zolajazzwine