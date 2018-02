Sabato 10 febbraio "Calibro 35" al Locomotiv Club. Uscirà il 9 febbraio per la Record Kicks il nuovo disco di Calibro 35 intitolato “Decade”, sesto album in studio, tutto di inediti, la cui uscita cadrà appunto a 10 anni dall’inizio dell’attività della band. E pochi giorni prima Calibro riprenderanno a suonare live, con una serie di concerti già fissati per tutto il mese di Febbraio che toccheranno in questa prima fase alcune delle principali città Italiane. “ In concomitanza con la l’annuncio delle date i Calibro 35 pubblicano anche un breve video snippet in cui il produttore del disco e membro della band Tommaso Colliva svela il concept dietro DECADE