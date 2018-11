"Cambio Armadio": baratto di abbigliamento, accessori e libri

Domenica 2 dicembre "Cambio Armadio" a Camere d'Aria:

Baratto di abbigliamento, accessori e libri

Laboratori per cinni con Irene

Laboratorio di musica improvvisata e acquarello con Leandro e Laura (16:30 alle 18:30)

Merenda par tòt, ciclolotteria!!

Performance finale: "Soli nell'universo. Il soliloquio di Loretta Strong"

COME FUNZIONA IL CAMBIO ARMADIO

Porta 10 capi di abbigliamento e/o accessori puliti, in buono stato e che non indossi più. All’ingresso i sarti di Camere d’Aria giudicheranno i tuoi capi in base al livello di “fashionabilità” e avrai libero accesso alla scelta di nuovi capi dello stesso livello.

Sarà un modo divertente per rinnovare il tuo guardaroba senza spendere nulla e compiere un gesto etico verso l’ambiente.

Porta anche tanti libri da scambiare!

Per informazioni: cameredariainfo@gmail.com