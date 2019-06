Cammina e mangia per "Bimbo tu Onlus"

Lo Shopping Center Via Firenze è lieto di invitarvi alla camminata in favore della onlus BIMBO TU, associazione per ii bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi

Evento organizzato dalla sezione podismo del Circolo Dozza: camminata ludico motoria di 7 km e mini camminata di 3 km.



Cena a menu fisso:

- Insalata di riso

- Gramigna con gamberetti

- Tonno fagioli e cipolle o in alternativa caprese

- Anguria

- Dolce



Quote di iscrizione:

- Solo camminata 2 euro

- Cena 13 euro

- Cena + camminata 13 euro



Per prenotazioni

Circolo Dozza 3338364293

Bar Firenze 3347311312

Macelleria Firenze 051450207