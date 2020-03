Campane a Lutto in tutta Bologna: un pensiero per le vittime del Coronavirus

Venerdì 27 marzo a mezzogiorno tutte le campane delle chiese di Bologna e quella del Palazzo del Podestà suoneranno in ricordo delle vittime del coronavirus. Ad annunciarlo, su Facebook, il sindaco Virginio Merola e il cardinale Matteo Zuppi. "Quando sentirete le campane, fermatevi per un minuto di raccoglimento", è l'invito lanciato dal primo cittadino.

"Un fatto che ci rattrista tantissimo è che abbiano percorso da soli l'ultimo tratto della loro vita e non abbiamo potuto accompagnarli come avremmo desiderato", ha spiegato Zuppi, parlando delle vittime dell'epidemia.

"Venerdì celebrerò alla Certosa privatamente, ricordando tutti, ricordando i nomi perché non sono numeri" e "vorremmo suonare tutte le campane a mezzogiorno per un momento di raccoglimento, di suffragio e di consolazione per chi resta".

"In questi giorni - ha aggiunto Merola - non possiamo fare i funerali in modo adeguato ma siamo vicino ai parenti delle vittime ed esprimiamo simbolicamente, ma anche concretamente, tutta la vicinanza dei bolognesi".