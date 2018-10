Campionati europei juniores di Ju Jitsu

E' tutto pronto al Centro Sportivo Comunale “Gino Pederzini” di Calderara di Reno (Bo), che dal 26 al 28 ottobre prossimi ospiterà i Campionati Europei di Ju Jitsu Under 18 e Under 21. Si tratta della massima competizione continentale a livello Juniores, che vedrà impegnati solo i migliori atleti delle rispettive rappresentative e coinvolgerà le Nazionali di 23 Paesi: oltre all'Italia, presenti Ungheria, Romania, Repubblica Moldova, Grecia, Spagna, Svezia, Olanda, Francia, Israele, Belgio, Germania, Austria, Danimarca, Montenegro, Slovenia, Polonia, Federazione Russa, Svizzera, Ucraina, Bulgaria, Bosnia, Serbia.

Risultano iscritti alla gara ben 640 atleti , seguiti e accompagnati da dirigenti, istruttori e e accompagnatori a vario titolo, per un totale di presenze che potrebbe superare il migliaio. Prevista anche la partecipazione del presidente della Federazione Italiana di Jujitsu Piero Rovigatti, della Federazione Internazionale Panagiotis Theodoropoulos, della Federazione Europea Robert Perc e del direttore generale della Federazione Italiana Igor Lanzoni. Gli atleti, presenti a Calderara da giovedì 25 ottobre, inizieranno ad affrontarsi da venerdì 26 a domenica 28; sabato 27, alle ore 13.30, è prevista invece la manifestazione inaugurale ufficiale dell'evento. Si tratta di una prestigiosa vetrina anche per l'Unione Polisportiva Calderara presieduta da Giuseppe Bonfiglioli e, in particolare, per la locale Sezione Ju Jitsu diretta dal Maestro Lorenzo Mazzoni.