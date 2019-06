Campionato Europeo di calcio Under 21 UEFA 2019: le partite al Dall'Ara

Dal 16 al 30 giugno si svolge in Italia - tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, oltre che nella Repubblica di San Marino - il Campionato Europeo di calcio Under 21 UEFA 2019.



Prima giornata

Domenica 16 giugno – ore 21.00

Gruppo A: ITALIA - SPAGNA



Seconda giornata

Mercoledì 19 giugno – ore 21.00

Gruppo A: ITALIA - POLONIA



Terza giornata

Sabato 22 giugno – ore 21.00

Gruppo A: SPAGNA - POLONIA



SEMIFINALI

Giovedì 27 giugno – ore 18.00

Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B/C o Vincente Gruppo C



In occasione della 22^ edizione degli Europei Under 21, nell'ambito del cartellone di eventi “La Regione scende in campo” promosso da Regione Emilia Romagna e Comuni, a Bologna Federico Buffa racconta avvenimenti noti e meno noti del mondo del calcio in due appuntamenti: Italia Mundial (14 giugno, Piazza Maggiore) dedicato ai Mondiali di Spagna del 1982 e Esta noche juega El Trinche (20 giugno, Teatro delle Celebrazioni) dedicato a Tomas Felipe Carlovich.