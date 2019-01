Campionato nazionale Ju Jitsu 2019

Il 16 e 17 febbraio 2019, a Crevalcore presso il palazzetto comunale di via Fani, si disputeranno per la prima volta i campionati nazionali di ju Jitsu con ben 6 specialità in gara: ground fight (bjj), sport fight, random attaks, gara tecnica, duo system e duo show. Sarà un evento open, aperto a tutti gli atleti che abbiano voglia di partecipare, arriveranno concorrenti da tutta l'italia per una kermesse di 2 giorni di altissimo valore sportivo.

Tutte le info sul sito campionatonazionaleamcf.weebly.com

Ingresso pubblico gratuito